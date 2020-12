O Famalicão oficializou, esta sexta-feira, a renovação de João Pedro Sousa.



Numa nota divulgada no site oficial, os famalicenses informam que o técnico de 49 anos prolongou o vínculo até 2022.



Na época de estreia como treinador principal, João Pedro Sousa conduziu o Famalicão à melhor classificação de sempre do clube na Liga, tendo falhado a qualificação para as provas UEFA na última jornada.



✍️ 𝐋𝐢𝐠𝐚çã𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐚𝐝𝐚

🤝 Mister João Pedro Sousa renova até 2⃣0⃣2⃣2⃣

ℹ Sabe mais em https://t.co/0FZggbdMa8#NasciVilaNova #amordeperdicao pic.twitter.com/IeQ9Mnr7cE — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) December 4, 2020