O futebolista do Famalicão, Diogo Queirós, falhou o jogo em Paços de Ferreira, esta sexta-feira, devido ao teste positivo à covid-19 antes do duelo da oitava jornada. A confirmação foi feita pelo treinador João Pedro Sousa, na conferência de imprensa após a derrota por 2-0.

O técnico dos famalicenses confirmou ainda que o guarda-redes Vaná falhou o jogo no Estádio Capital do Móvel por ter contactado com uma pessoa que testou positivo à covid-19.

O Vaná teve um contacto direto com um positivo covid-19, seguimos todas as regras e o Vaná está em isolamento 14 dias. O Diogo Queirós, infelizmente deu positivo ao teste covid-19 antes do jogo, está a cumprir as regras determinadas pela DGS», referiu o técnico.

Já Rúben Lameiras não foi opção devido a um problema físico. «O Rúben Lameiras, nos últimos jogos antes da paragem, já tinha jogado com uma pequena lesão e arriscamos no Rúben. Certo é que agravámos a lesão. Neste momento continua a recuperar, fez um esforço tremendo nos dois últimos jogos antes da paragem, temos de o recuperar», afirmou João Pedro Sousa.