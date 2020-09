O avançado Sandro Lima foi confirmado esta quinta-feira como reforço dos chineses do Tianjin Teda.

Na última temporada, o brasileiro alinhou pelo Gil Vicente, por empréstimo do Grêmio Anápolis, tendo apontado 13 golos em 36 jogos.



Aos 29 anos, Sandro ruma à China e vai herdar a camisola nove de Sandro Wagner, que terminou a carreira no final da última temporada.



Sandro Lima chegou a Portugal em 2013 para representar o Rio Ave, tendo passado por Académico de Viseu, Desportivo de Chaves e Estoril nas épocas seguintes. O Maisfutebol já publicara FOTOS do atleta na chegada à China.