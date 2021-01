O Sporting de Braga renovou contrato com Vítor Oliveira até 2024, informou o clube minhoto.



O avançado chegou a Braga oriundo do Águias Alvite para integrar a equipa de sub-19. O jogador de 20 anos destacou-se na equipa de juniores ao marcar 12 golos em 33 partidas, passando a integrar a equipa de sub-23 no último ano e meio.



Vítor Oliveira começou a presente época na equipa B e os bons desempenhos (nove golos em dez partidas) valeram-lhe a chamada à primeira equipa. Na estreia às ordens de Carvalhal, Vítor marcou na goleada ao Sertanense, numa partida referente aos oitavos de final da Taça de Portugal.