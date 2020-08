Rui Encarnação é o mais recente reforço do Nacional, revelou fonte do clube madeirense à Lusa.



Segundo a mesma fonte, o guarda-redes de 22 anos vai assinar um contrato válido por uma temporada.



Trata-se de um regresso de Encarnação aos alvinegros, clube que representou na formação. O guardião passou ainda pelo Câmara de Lobos, pelos sub-23 do Marítimo e pela AD de Machico.