José Silva assinou contrato profissional com o Sporting, revelou o clube.



O jogador de 16 anos descreveu-se, em declarações aos meios dos leões, como «um lateral rápido» que «gosta de explorar e profundidade e de fazer assistências».



«Gosto muito do Ricardo Esgaio, porque passou pela formação do Sporting, e do Pedro Porro, que é um jogador muito interessante e com um grande potencial», apontou.



O lateral-direito está ao serviço dos verde e brancos desde 2019, onde chegou oriundo do Estoril, e atualmente joga na equipa de sub-17.