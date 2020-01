Miguel Menino, jovem de 16 anos que já joga nos sub-19 do Sporting, assinou esta quarta-feira o seu primeiro contrato profissional com os leões e fala no realizar de um sonho».

«É algo que já ambicionava há muito tempo. Quando cheguei ao Sporting não esperava chegar a este patamar, mas trabalhei todos os dias e tornou-se um objetivo concretizado e um sonho de criança. Que seja o início de uma longa viagem», destacou o jovem ao jornal do clube.

Com cerca de dez anos como atleta do Sporting, Miguel Menino não escondeu que tem vindo a perceber cada vez mais a dimensão do Clube de Alvalade. “Começou por ser mera diversão e, à medida que subimos escalões, começamos a ter a noção [do que é o Sporting CP]. Este passo foi muito importante”, frisou.

Já quase há dez anos no clube, Menino tem vindo a queimar etapas e tem sido chamado com frequência aos sub-19. «O Sporting sempre apostou muito na formação e está agora a apostar cada vez mais em utilizar jogadores em escalões acima. Isso motiva os nossos jogadores a evoluir muito rapidamente. Podem esperar o mesmo de mim», destacou ainda Miguel Menino.