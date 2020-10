O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, testou positivo à covid-19 e não vai marcar presença no banco de suplentes, diante do Rio Ave. Além do técnico, que se encontra assintomático, também o guarda-redes Miguel Oliveira está infetado com o novo coronavírus.

O plantel minhoto tem agora três casos ativos de infeção pela covid-19, pois o defesa Matheus Silva já fazia parte do lote de infetados.

Durante a pré-época, os cónegos deram conta da infeção de Abdu Conté e de outro jogador cuja identidade não foi revelada. Além destes, Ibrahima Camará também testou positivo à covid-19 depois dos compromissos da seleção da Guiné-Conacri, mas os três jogadores estão, entretanto, recuperados.

O Moreirense visita o terreno do Rio Ave, este sábado, a partir das 18h00. Leandro Mendes, treinador-adjunto da equipa minhota, foi quem compareceu na conferência de imprensa de antevisão à partida.