Rúben Dias está a jogar com a braçadeira de capitão do Benfica na receção ao Moreirense, um pormenor com algum significado numa altura em que se fala na possível saída do jovem central para o Manchester City, tendo em conta que André Almeida e Pizzi, dois dos três capitães, além de Jardel, também são titulares.

O Maisfutebol já deu conta da existência de negociações do Manchester City com o Benfica, lideradas por Jorge Mendes, para a transferência de Ruben Dias para o clube inglês. Em cima da mesa, além de um valor a rondar os 60 milhões de euros, está também Otamendi que pode regressar a Portugal, onde já representou o FC Porto, para reforçar a defesa da equipa comandada por Jorge Jesus.