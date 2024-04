Tiago Aguiar, treinador adjunto do Moreirense, na flash interview da BTV, após a derrota na visita ao Benfica (3-0).

«Antes de mais, e porque a vida é muito mais importante, um abraço ao Andrew, do Gil Vicente, pela perda da sua mãe, e um abraço forte ao mister Rui Duarte [do Sp. Braga]. Há coisas que são irreparáveis e queremos deixar uma mensagem de força.»

«Falando do jogo, entramos muito bem. Contra equipas grandes tínhamos de entrar bem e saímos bem da primeira etapa de construção. Mas, há aspetos que devemos mencionar, e há dois lances que nos tiram do jogo. No primeiro golo do Benfica, há falta sobre o Ofori. É preciso mostrar repetições. É um lance de transição e que condiciona.

Mas, a resposta foi excelente. Tivemos oportunidades para fazer golo, mas, depois, há outro erro claro, com um canto mal assinalado que resultado no segundo golo do Benfica. A segunda parte foi equilibrada, o Benfica fez o terceiro golo e tira-nos do jogo.»

«Estamos a fazer um grande campeonato, é um orgulho, de uma equipa que subiu da II Liga. O que estamos a fazer é de um grande orgulho. Vamos lutar pelo sexto lugar, que fomos conquistando, e que é nossa responsabilidade. Vamos continuar a lutar e a ser felizes. Temos um grupo muito forte. Vamos continuar, porque somos muito grandes.»

«Gostaria de agradecer aos nossos adeptos, poucos, mas fizeram-se ouvir. Queremos continuar a fazer história.»