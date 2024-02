Vivem-se semanas de sonho e ambição na vila de Moreira de Cónegos. O sexto classificado da Liga entregou esta quinta-feira, pela primeira vez, a documentação para obter o licenciamento que lhe permita disputar as provas da UEFA já na próxima temporada.

O Moreirense estava obrigado a submeter a documentação na plataforma da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) até esta sexta-feira, depois de ter apresentado a candidatura a esta licença UEFA em 2023.

A documentação deverá salvaguardar o cumprimento de critérios desportivos, responsabilidade social no futebol, de infraestruturas, administrativos e de pessoal, jurídicos e financeiros inscritos no regulamento de licenciamento para as competições de clubes da UEFA pelas equipas masculinas, gerido pelo Órgão de Gestão de Licenciamento da FPF.

A nível de infraestruturas, o Moreirense indicou um estádio alternativo ao Comendador Joaquim de Almeida Freitas, que tem uma lotação de cerca de seis mil espetadores. Todavia, a escolha permanece fora do domínio público.

Com 38 pontos ao cabo de 23 jornadas, o Moreirense é sexto classificado, com menos três pontos do que o vizinho, e rival, Vitória de Guimarães. O campeonato reserva apenas cinco vagas para competições europeias, sendo que a última dá acesso à Liga Conferência.

Menos de um ano depois de regressar à Liga, o emblema de Moreira de Cónegos cumpre a 13.ª época no patamar máximo do futebol português. A melhor classificação da história foi alcançada em 2019, com o sexto lugar.