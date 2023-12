O treinador do Moreirense, Rui Borges, disse este sábado que a sua equipa quer continuar a ser «consistente e competente» e prolongar o ciclo de invencibilidade na Liga de futebol, de preferência com uma vitória sobre o Portimonense.

A equipa de Moreira de Cónegos já não perde para o campeonato há três meses, desde 17 de setembro, quando foi batida pelo Sporting. Vem agora de dois empates nas últimas jornadas, com o Benfica (0-0) e o Gil Vicente (1-1).

«Vimos de dois jogos com dois pontos positivos, tendo em conta os jogos em questão. Queremos dar sequência a esses pontos, mas voltando às vitórias na nossa casa, para dar continuidade ao nosso trabalho. Queremos continuar consistentes e competentes, para não deixar quebrar esta fase positiva a nível coletivo», afirmou Rui Borges, na antevisão da partida deste domingo.

O técnico do Moreirense considera que os adversários tendem a respeitar cada vez mais a sua equipa, mas espera um Portimonense a tentar dividir o jogo, apesar da condição de forasteiro e de estar mais abaixo na tabela.

«O Portimonense não começou assim tão bem o campeonato, mas foi melhorando, com um treinador conhecedor do nosso campeonato. A equipa conhece-se bem e é forte nos duelos, fisicamente muito competente. Tem jogadores tecnicamente evoluídos do meio-campo para a frente, com boa tomada de decisão, que podem criar um desequilíbrio num rasgo», explicou.

Rui Borges vai ter de fazer alterações na equipa, já Gonçalo Franco cumpre castigo, depois de ter visto o quinto cartão amarelo na prova.

O Moreirense é sexto classificado na Liga, com 22 pontos, e recebe o Portimonense, 11.º, com 15, este domingo às 15h30, num jogo que será arbitrado por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal, e que terá acompanhamento ao minuto no Maisfutebol.