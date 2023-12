Pinto da Costa marcou presença na exposição de homenagem aos 50 anos da morte de Pavão. À margem do evento, o presidente do FC Porto abordou o clássico desta segunda-feira.

«Ainda nem estamos a meio do campeonato. Nada será decidido nesta jornada, mas é verdade que o campeonato se ganha com a soma de pontos. Os pontos do Sporting são tão importantes como os do Famalicão. Estar a frente é melhor do que não estar. Vamos encarar o jogo com toda a seriedade e convictos que podemos ganhar. O jogo contra o Sporting é diferente.»

Pinto da Costa recordou ainda Pavão e lembrou que o valor do antigo jogador é inqualificável para o FC Porto.

«A história do FC Porto é feita de grandes homens, grandes atletas, grandes adeptos, grandes dirigentes. O Pavão está não só na história do FC Porto, mas na memória de todos que puderam lidar com ele, como eu tive essa felicidade. Lembro-me perfeitamente. Eu estava no camarote, houve uma grande agitação, fui logo embora. Na altura não era dirigente, apenas chefe de várias secções. O valor do Pavão não é qualificável. Hoje a memória dele vale milhões. Não queria pôr isso no aspeto monetário. Estamos a lembrar o grande jogador e homem que era.»

Nas mesmas declarações, Pinto da Costa comentou ainda a prestação europeia do FC Porto e fez uma antevisão ao sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Podíamos ter ficado em primeiro lugar se não fosse a injustiça do resultado do jogo com o Barcelona aqui no Dragão. Mas estamos apurados, estamos nos melhores clubes da Europa, estamos na prova principal, não só da Europa como do Mundo. Estamos satisfeitos e esperançados. Segunda-feira saberemos quem nos calha e de certeza que quem nos calhar não ficará muito satisfeito por lhe ter calhado o FC Porto.»