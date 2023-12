Roger Schmidt acredita que uma equipa portuguesa pode vencer a Liga Europa. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, o treinador do Benfica afirmou que o histórico dos emblemas lusos na prova fala por si.

«Há sempre essa hipótese de ganhar uma competição. Já demonstraram que é possível no passado, na última década. Não interessa se é a Liga dos Campeões ou a Liga Europa, há sempre boas equipas, especialmente nas fases mais adiantadas da prova. Acredito na qualidade das equipas portuguesas, são muito competitivas, por isso claro que é possível.»

O Benfica vai jogar a Liga Europa, depois de ter terminado o Grupo D da Liga dos Campeões no terceiro lugar. O Sp. Braga ficou no terceiro posto do Grupo C da Liga Milionária e também caiu para a Liga Europa. O Sporting ficou na segunda posição do Grupo D da segunda maior competição europeia e por isso vai jogar o play-off da prova. O sorteio da Liga Europa está marcado para esta segunda-feira, às 12h.