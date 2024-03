A FIGURA: Ofori

Um todo terreno a uma velocidade diferente do jogo. O médio ganês esteve uns furos acima de um jogo globalmente pobre, destacando-se pela sua capacidade para percorrer o campo todo e aparecer em todos os momentos do processo de jogo do emblema de Moreira de Cónegos. Equilibrou a equipa, recuperou diversas bolas nas movimentações defensivas e teve critério com bola. Tentou destoar.

O MOMENTO: Alanzinho desperdiça penálti (90+1’)

Em cima da hora, no minuto noventa Mingotti ganha a frente a Josué e acaba rasteirado. Grande penalidade para se cobrar já em período de descontos. Alanzinho tirou as medidas à baliza, mas atirou por cima, desviado do alvo, desperdiçando a oportunidade de carimbar os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Frimpong

Discreto, sem grandes correrias, o lateral esteve consistente nas suas ações. Competente a defender, foi mais uma unidade a emprestar soluções ao ataque. Tirou alguns cruzamentos perigosos para a área do Rio Ave.

Aderllan Santos

Regressou ao onze e, de forma algo trapalhona, lá foi limpando a defesa com alguns cortes providenciais. Impôs-se pelo físico, estando no sítio certo à hora certa para travar o ímpeto da equipa de Moreira de Cónegos.

Carlos Ponck

Manteve-se no onze do Moreirense, fazendo dupla com Maracás no eixo da defesa. Competente, o defesa central não deu margem aos atacantes adversários e esteve bem a sair a jogar.

Amine

Competente, ainda que nem sempre audaz com bola, o médio franco-marroquino foi o mais regular do setor intermediário do Rio Ave. Tentou ser prático e não comprometer nas suas ações.