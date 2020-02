Declarações de Ricardo Soares, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (2-1) sobre o Santa Clara, o primeiro em casa desde que está em Moreira de Cónegos:

«Perspetivávamos um jogo difícil frente a uma equipa organizada defensivamente e muito perigosa nas bolas paradas. Penso que entrámos bem no jogo, mostrámos logo no primeiro minuto que queríamos ganhar. Não queríamos permitir cantos e livres laterias. Conseguimos jogar longe da área, mas numa bola parada aquilo que mais temia aconteceu. Não podemos de deixar de dar mérito ao Santa Clara, que tirando o triunfo frente ao Belenenses, venceu sempre de bola parada. Mas sabíamos o que queríamos, como queríamos e quando queríamos. Após à expulsão fomos muito fortes, encostámos o Santa Clara lá atrás e vencemos com inteira justiça»

[Mesmo onze] «Não vou por aí. O que salta à vista é o trabalho sustentado. A nossa ideia está a ser cada vez mais uma realidade, mas isso não quer dizer que este onze seja o onze. Tenho um conjunto de jogadores fantásticos que trabalham muito, custou-me deixar jogadores fora da convocatória pela forma como trabalham e têm empenho».

[João Henriques disse que empate já seria lisonjeiro] «Não comento. É um colega pelo qual tenho o máximo respeito, um treinador qualificado. Respeito a visão dele, mas tenho uma diferente. Fomos melhores, ganhámos e já estamos a pensar no próximo jogo».

[Confiança] «Queríamos muito ganhar porque os pontos são importantes mas também para retribuir o grande apoio desta massa associativa que está sempre a apoiar. Dedicamos a vitória aos nossos adeptos porque são importantes».