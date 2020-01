Ricardo Soares, treinador do Moreirense, em declarações aos jornalistas após a derrota por 1-0 com o Paços de Ferreira, na 15.ª jornada da I Liga.

«Até entrámos bem no jogo. Estávamos inclusive por cima, sem fazer um grande jogo porque o campo também não permitia, mas estávamos a dominar o jogo, só que depois sofremos o golo. Ali abanámos um bocadinho. Tivemos alguns momentos em que o Paços ficou ligeiramente por cima, mas com o jogo dividido. A partir dos 60 minutos, aí sim, fomos claramente superiores.»

«É verdade que o jogo não foi bem jogado. É extremamente difícil jogar neste campo, mas fomos superiores, num jogo que não foi bem jogado e com alguma falta de critério no último terço. Tomámos algumas decisões erradas, mas o jogo também esteve muitas vezes parado, o que retirou confiança aos jogadores e acabámos por perder o jogo.»

«Mas penso que o resultado é extremamente injusto. O empate era o mais justo. E não foi um jogo bem jogado de parte a parte.»

«As ilações que tiro é que temos muito trabalho para fazer. Queremos uma equipa com mais qualidade, a jogar mais. Não tenho nada a apontar aos jogadores, pelo contrário, mas necessitamos de tempo para introduzir as nossas ideias e, no futuro, tenho a certeza absoluta de que vamos ter um bom nível.»

«O Paços de Ferreira, estando a ganhar, utilizou todas as estratégias para conseguir a vitória, e teve mérito por isso, no entanto, o jogo esteve sempre a ser parado. Sempre que tínhamos uma situação mais rápida, a bola andava com dificuldade. O jogo tornou-se claramente difícil para nós. A tomada de decisão deixou de existir, os espaços foram bem tapados por parte do Paços e a bola não circulava com velocidade, mas vamos trabalhar a mobilidade, a agilidade desta equipa, uma velocidade diferente da bola e também os posicionamentos.»