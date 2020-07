Declarações de Ricardo Soares, treinador do Moreirense, no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) na receção ao Paços de Ferreira:

«Pensamos sempre em vencer, respeitando todos os adversários, e o Paços tem valor, está a fazer pela vida. Temos vindo uma gestão adequada no plantel, coloquei a jogar aqueles que achei que estavam melhor para este jogo. Enalteço o grande trabalho dos nossos jogadores, o nosso ADN está identificado. Na segunda parte houve algum cansaço natural, houve compromisso e caráter com uma organização excelente. Nos últimos dez jogos, exceto com o Famalicão, só sofremos golos de bola parada, o que é um grande compromisso dos nossos jogadores».

[Sabor amargo?] «Sim porque no jogo, na sua totalidade, fomos melhores e não podemos esconder isso. Tivemos mais oportunidades, mas devo frisar que o Paços fez pela vida, trabalhou muito, não conseguiu entrar na nossa estrutura, não me lembro de uma defesa do meu guarda-redes, o que é fruto da nossa organização. O empate penso que acaba por ser justo».

[Rotação com qualidade é motivo de orgulho?] «Sem dúvida, por vários fatores. Enquanto treinador, e vai ser sempre assim, comigo todos contam e todos treinam as mesmas coisas. Trabalhamos desta forma com todos, ninguém fica para trás. Motivamos todos porque todos são importantes. Não sabíamos que ia acontecer a pandemia e íamos jogar de quatro em quatro dias. Só jogadores com compromisso podem ter a intensidade que temos tido. A minha equipa vai jogar sempre desta forma, não abdicamos da nossa metodologia de treino e do nosso modelo de jogo».