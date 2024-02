Rui Borges sublinhou que o Moreirense é uma equipa «tranquila e motivada», pronta a «anular coisas positivas» do Sp. Braga, no dérbi minhoto desta 20.ª ronda da Liga. O treinador dos cónegos congratulou os bracarenses pela conquista da Taça da Liga e lembrou que estes têm «qualidade individual» que pode «resolver um jogo» a qualquer momento.

«Vamos tentar pôr em prática o que somos como equipa, tentando anular as coisas positivas do Sporting de Braga. (…) Eles vão encontrar uma equipa muito tranquila e motivada. Não temos nada a perder e temos tudo a ganhar. Temos de ser felizes em campo. Temos sido muito ambiciosos. Por isso é que ganhamos mais vezes [do que perdem]», começou por dizer, na antevisão ao jogo deste domingo.



O técnico entende que a sua equipa tem de estar «focada e rigorosa» na defesa contra um oponente de muita qualidade, com «dois jogadores para cada posição muito equivalentes» e que conta com os regresso de João Moutinho e Vítor Carvalho.



Wallisson e André Luís saíram neste mercado, no qual o Moreirense contratou Castro, Mingotti, Carlos Henrique, Miguel Rebelo e Luis Asué, estes trê últimos vistos como apostas para o futuro.



«Somos um clube que tenta valorizar alguns miúdos. É um bocadinho essa a imagem do Moreirense. Estamos aqui para os fazer crescer», resumiu.



O Sp. Braga-Moreirense está agendado para as 20h30, deste domingo, na Pedreira.