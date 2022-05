Declarações de Sá Pinto, treinador do DMoreirense, na sala de imprensa do Parque de jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a vitória (1-0) amarga frente ao Desportivo de Chaves, insuficiente para evitar a descida à 2.ª Divisão:

«Tínhamos de ter feito mais em Chaves. Não foi por falta de trabalho nem desvalorizar o Desportivo de Chaves. Já tínhamos tido dissabores com equipas da II Ligas, e a verdade é que no primeiro jogo fomos penalizados. Se tivéssemos tido a capacidade que tivemos hoje, a entrega e capacidade para jogar, estaríamos aqui a festejar a manutenção. É a imagem do que foi a equipa ao longo da época, com altos e baixos. Estamos muito tristes, não conseguimos ser eficazes».

[Justo derrotado e despromovido?] «Se formos ver a justiça do futebol exclusivamente pela eficácia: sim; eles marcaram dois golos e nós apenas um. Mas se formos a ver as coisas de outra forma não considero justa, também tivemos oportunidades, mas não conseguimos marcar».

[Já falou com Sá Pinto? Com que sentimento ] «Vive há muitos anos o futebol ao mais alto nível, dá muito de si, trabalha arduamente e a verdade é que fez o possível para aqui chegarmos e para o que alcançámos, porque a equipa esteve várias vezes para cair. Fez falta no banco? Claramente, é o nosso líder e apesar de ter uma equipa técnica que tudo fez para dar o melhor aos jogadores, a realidade é que fez falta».