Vasco Seabra, treinador do Moreirense, em declarações na flash interview da SportTV2, após a vitória por 2-1 em Portimão, em jogo da 32.ª jornada da Liga:



«A vitória é totalmente dos jogadores. A equipa teve uma entrega incrível. Tenho um orgulho muito grande nos jogadores. Passámos por momentos difíceis e por momentos melhores, mas quem tem um grupo que acaba o jogo com esta entrega, paixão e determinação... Qualquer treinador fica orgulhoso. Só podemos dar os parabéns a todos e destacar o compromisso de quem veio e de quem ficou em casa. Temos o grupo todo a celebrar no WhatsApp.



Fizemos uma primeira parte dominadora, com capacidade de pressionar e de aguentar a primeira e segunda bolas do Portimonense. Com bola, tivemos critério, conseguimos chegar a zonas de finalização, mas às vezes definimos mal. Na segunda parte assumimos uma postura mais expetante, queríamos explorar uma entrada mais para cima do Portimonense e estivemos sempre estáveis e organizados. A equipa soube sair em transição com perigo. O resultado é justo, tivemos as melhores ocasiões. voltámos às vitórias e a subir degraus na classificação. Garantimos a manutenção, o principal objetivo do clube, e por isso estamos muito satisfeitos.



Estivemos sempre mais perto de marcar. O Portimonense acabou por ter mais bola no nosso meio-campo defensivo, mas permitimos isso. Como os centrais do Portimonense estavam muito largos, o nosso ponta de lança e o interior, iam abrir espaço entrelinhas. A partir daí, seria mais difícil controlar a segunda bola. Optámos por baixar um pouco, controlar a primeira e segunda bolas e soubemos pausar ou transitar rápido. Conseguimos fazê-lo, definimos bem e criámos perigo.



Sexto lugar? O principal objetivo é chegar ao lugar acima de nós. Este grupo tem uma ambição muito grande. O Sori Mané entrou após oito meses de lesão, é um dos capitães e um elemento preponderante. Vamos ter uma viagem longa, mas sei que com a ambição este grupo, amanhã no treino vamos ter uma predisposição muito grande no treino para fazermos um jogo fantástico em Braga.»