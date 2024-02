O treinador do Desportivo de Chaves, Moreno, mostrou confiança no regresso às vitórias já este sábado, na receção ao Boavista, em jogo a contar para a 22.ª jornada da I Liga.

Depois de ter visto quebrado, com a derrota na visita ao Moreirense (1-0), um ciclo que contava com três empates seguidos no arranque da segunda volta do campeonato, o Desportivo de Chaves regressou ao último lugar e soma nove jornadas sem vencer.

«Não gosto muito de falar desta forma antes dos jogos, mas não há como fugir da nossa realidade: encarar o jogo [de sábado] como se fosse uma final. Entendo que, às vezes, criarmos esta ansiedade de perceber que é um jogo muito importante, pode condicionar naquilo que é o rendimento, mas tenho de ser realista, perceber a nossa situação, não há como nos escondermos e fugir da nossa realidade», reiterou o técnico, na conferência de antevisão ao jogo, acreditando que esta «carga emocional» da preparação do duelo vai servir de «aprendizagem para o futuro» e crendo que as vitórias vão voltar em breve.

«Sinto claramente que a vitória está perto, porque o futebol não pode ser sempre tão injusto com uma equipa que trabalha com a qualidade com que trabalhamos, com o empenho que os atletas demonstram todos os dias e em muitos momentos do jogo. Sinto que essa vitória está perto e acredito muito que é amanhã que a vamos conseguir», assegurou.

Do outro lado, o treinador do atual 18.º e último classificado (14 pontos), espera um Boavista mais tranquilo e confortável (é 9.º com 24 pontos), olhando para o bom plantel dos axadrezados, que irá «criar problemas».

«Está numa situação mais tranquila do que nós, que tem esta forma mais fácil de preparar o jogo por estar numa situação mais confortável, um Boavista com jogadores bons tecnicamente, um grupo que já trabalha junto há algumas épocas e, é óbvio, que tal como todos os adversários, vai criar problemas», frisou.

Moreno volta a não poder contar com Pedro Pinho, ainda lesionado.

O Desportivo de Chaves recebe o Boavista, no sábado, às 15h30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira. Hélder Carvalho é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.