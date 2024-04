O treinador do Desportivo de Chaves, Moreno, crê que o sucesso da equipa na receção ao Portimonense irá depender da leveza e responsabilidade para tomar boas decisões, no encontro da 28.ª jornada da I Liga.

Há cinco jornadas seguidas sem vencer, o Desportivo de Chaves, 18.º e último classificado (19 pontos), recebe o Portimonense, 16.º e antepenúltimo classificado (23 pontos), num jogo que Moreno considera de extrema importância para o objetivo da permanência.

«Queremos uma equipa identificada, como tem estado nos últimos jogos, se possível, a jogar melhor no momento com bola, com o mesmo rigor sem bola que tem tido, e que no fim possamos ter os três pontos connosco porque o jogo é, realmente, muito importante, como serão os outros ou as vitórias necessárias que iremos precisar para o objetivo», vincou o técnico, na conferência de antevisão à partida, reiterando que a importância de ganhar aos algarvios não pode causar uma «carga emocional exagerada» aos jogadores.

«Será um jogo difícil, é uma equipa com momento de bola parada muito forte, com médios que regressam com muita qualidade técnica, com bom remate de fora da área, temos isso tudo identificado, mas tenho a certeza de que o Portimonense também vai ter dificuldades com o Desportivo de Chaves. Temos de manter a equipa leve, responsável, mas leve para tomar boas decisões porque só assim conseguimos ganhar», frisou.

Moreno volta a não ter a totalidade do plantel à sua disposição, dado que não poderá contar com os castigados Hugo Souza e Rúben Ribeiro, nem com os lesionados Bruno Rodrigues e Sandro Cruz.

Embora tenha descartado que as constantes baixas lhe causem ansiedade ou preocupação, o técnico admitiu a importância de existir maior estabilidade no grupo de trabalho. «Preferia ter mais estabilidade naquilo que é a preparação dos jogos, mas isso sou eu e todos os treinadores, porque as dinâmicas conseguem-se dessa forma, com essa estabilidade, e nunca a conseguimos, ou por lesão ou por castigo, nunca foi possível ao longo do ano, mas também nunca ouviram aqui o treinador a lamentar-se com ausências e não é agora que o vou fazer», concluiu.

O Desportivo de Chaves recebe o Portimonense, no domingo, às 15h30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 28.ª jornada da I Liga, arbitrado por André Narciso e com acompanhamento ao minuto no Maisfutebol.