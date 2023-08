O treinador do Sporting, Ruben Amorim, abordou este sábado a adaptação dentro e fora de campo dos até agora dois reforços do plantel, o médio dinamarquês Morten Hjulmand e o avançado Viktor Gyökeres, dizendo que ambos têm dado «resposta» dentro e que, fora dos relvados, a equipa tem apostado em «jantares» para unir o grupo e as caras novas.

«Muito bem [ndr: a adaptação]. Também é um grupo jovem, o que ajuda», começou por dizer Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, da 3.ª jornada da I Liga (domingo, 20h30), observando que Hjulmand e Gyökeres têm «personalidades um bocadinho diferentes».

«Temos apostado muito nos jantares de equipa e ajuda a que encontrem o seu espaço. Dentro do campo, têm dado resposta, não temos visto muito do Morten, mas mais do que roubar bolas, foi a sua qualidade com bola e nota-se que é um jogador diferente dos que temos. O Viktor tem provado que nos dá uma dimensão diferente, pelas características no campo e acho que é óbvio. Fora do campo também. O país é bom, estão acarinhados, rodeados de excelentes jogadores. Não poderiam estar mais felizes e nós também não», finalizou.

Falando ainda de Hjulmand e o que pode ser o meio-campo do Sporting neste jogo/nesta época, Amorim diz que «vai ser aquilo que os jogadores mostrarem durante a semana». «Todos podem jogar, fazem várias posições. O Dani [Bragança] voltou muito bem, todos podem ser opção. Depois, depende da capacidade de trabalho deles e, principalmente, de acordo com as características do adversário, o que vamos encontrar em cada fim de semana vai ditar a nossa escolha. Não vou dizer qual é o meio-campo, mas estão todos preparados e o Morten também está preparado», apontou.