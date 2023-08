O treinador do Sporting, Ruben Amorim, frisou este sábado que o clube está a «tentar tirar o melhor» do central Jeremiah St. Juste, ainda ausência por questões físicas, para o jogo da 3.ª jornada da I Liga ante o Famalicão (domingo, 20h30).

Na antevisão a mais um duelo do campeonato, Amorim declarou que quer que o neerlandês fique «muitos anos» nos leões.

«Em relação ao St. Juste, está a fazer o seu caminho, não vou entrar em pormenores, estamos a tentar tirar o melhor dele. Quanto a mim, é um jogador de classe mundial, queremos que dure muitos anos no Sporting e, portanto, estamos a fazer o melhor por ele», afirmou, garantindo ainda que dorme «descansado» nesta reta final do mercado de transferências, quando questionado pela situação de há cerca de um ano, com a saída de Matheus Nunes.

«Já falámos sobre isso, volto a dizer que foram momentos diferentes, uma situação talvez diferente na parte financeira do clube e aconteceu. Durmo muito descansado, temos vários jogadores para várias posições, só não durmo tão descansado porque temos um jogo importante amanhã», respondeu.