Por: Mariana Rebelo Silva

FIGURA: Murilo Souza

O extremo não desperdiçou no momento do primeiro golo, depois de, na primeira parte, já ter rematado ao poste. Abriu o marcador e desbloqueou uma exibição inteligente do Gil Vicente. Muita maturidade.

MOMENTO: Segundo golo decidiu destino do jogo (77m)

Fechar o ano com chave de ouro. Matheus Bueno ameaçou e minutos antes de abandonar o relvado para ser substituído, alargou a vantagem da equipa do Gil Vicente (0-2), conferindo praticamente aquilo que foi o destino do encontro.

OUTROS DESTAQUES

Samuel Lino: autor de um dos piores remates da partida, aos 53 minutos. Muito, muito por cima da baliza de Niasse. Ainda assim, redimiu-se em dois momentos, ao assistir para o primeiro golo do Gil, apontado por Murilo, bem como na recuperação de bola que origina o 0-2 no marcador.

Pedrinho: fez a assistência do segundo e terceiro golos, somando cinco na prova.

Daniel dos Anjos: inúmeras oportunidades desperdiçadas, a mais flagrante aos 64 minutos. Noite infeliz a nível e eficácia, para o avançado, apesar dos esforços.