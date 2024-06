Rui Alves foi reeleito, esta segunda-feira, presidente do Nacional para um novo mandato de três anos (2024-2027), o 11.º à frente do emblema alvinegro.

O dirigente, de 64 anos, reuniu 134 votos a favor, entre os 159 associados que votaram. Registaram-se ainda 11 votos nulos e 14 brancos.

Rui Alves tornou-se presidente do Nacional em 1994. Deixou a presidência do clube em junho de 2014 para se candidatar à liderança da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) - no ato eleitoral que resultou na eleição de Mário Figueiredo -, tendo voltado ao Nacional em junho de 2015.