O Nacional emitiu um comunicado, nesta quinta-feira, em que critica a decisão do Conselho de Disciplina da última quarta-feira, que considerou não haver qualquer irregularidade na utilização de Darnlei, do Leixões, diante do Nacional, durante um jogo da II Liga.

O clube liderado por Rui Alves diz ter tido conhecimento da decisão, que apelida de «ilegal, ilegítima e sem sentido». «O Conselho de Disciplina da FPF, ao arrepio da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, notificada no dia 11/6/2024, proferiu Acórdão que arquiva o processo aberto contra o Leixões e o jogador Danrlei Santos (entre outros), sem aplicar qualquer sanção», começa por constatar o Nacional.

«O Tribunal Arbitral do Desporto proferiu um Acórdão em que considera, sem qualquer margem para dúvida, que o Leixões e o seu jogador Danrlei Santos praticaram uma infracção, impondo que o Conselho de Disciplina aplique o artigo 37.º, n.º 8 do RDLPFP», continua o clube madeirense.

O Nacional acusa o Conselho de Disciplina de «não executar o Acórdão que visa executar e não aplica a Lei como o Acórdão impõe aplicar». Por fim, diz que o clube é o «legítimo campeão da 2.ª Divisão Nacional».

O comunicado culmina expectativa do clube em relação à «reação do Tribunal Arbitral do Desporto, da Federação Portuguesa de Futebol, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da respectiva tutela governativa a esta ilegal actuação do Conselho de Disciplina da FPF, reclamando desde já o título de Campeão da 2ª Divisão Nacional».