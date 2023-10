A goleada do Vitória de Guimarães na receção ao Desportivo de Chaves (5-0) valeu aos vimaranenses a presença de quatro jogadores no onze ideal da nona jornada da Liga, elaborado pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol com as pontuações estatísticas do Sofascore.

Ainda assim, a nota mais alta é de um jogador de outra equipa do Minho. Com um bis, André Horta esteve em destaque no empate do Sporting de Braga em Barcelos (3-3).

De destacar ainda o Portimonense, que coloca dois jogadores no onze, enquanto Larrazabal é o protagonista do Casa Pia – que empatou na Luz. Moreirense, Farense e Arouca estão também representados por um jogador.