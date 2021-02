O Moreirense-Benfica joga-se, este domingo, às 20h15, em Moreira de Cónegos e pode ser seguido AO MINUTO no Maisfutebol.



Os cónegos procuraram aproximar-se do Vitória de Guimarães enquanto as águias tentam encurtar a diferença para o FC Porto após o empate no dérbi da Invicta.



Vasco Seabra não pode contar com oito jogadores: Steven Vitória e Alex Soares (castigados), Pedro Amador, Matheus Silva, Sori Mané, Felipe Pires e Pedro Nuno (lesionados) e Gonçalo Franco (em isolamento). Por sua vez, o Jesus não pode contar com os lesionados Gilberto, André Almeida e Jardel.



Veja as equipas prováveis na galeria associada.