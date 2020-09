Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em declarações após a derrota contra o Sporting por 2-0:



«As ausências do João Amaral e do Diaby de última hora? Temos sentido a sociedade nessa luta. Temos de estar preparados para essa infelicidade. É o que é.»



[sobre a justiça da derrota]



«O Sporting esteve bem, foi competente, mas não fomos a equipa que estávamos à espera de ser. Demorámos a entrar no jogo, cometemos erros que não são normais e só pegámos no jogo depois de sofrer o primeiro golo e antes de sofrer o segundo golo. Isso é pouco. Fomos muito precipitados no último terço. Não fizemos um único remate à baliza.... Bola parada, corrida, transições, quisemos resolver no individual e demos tempo ao Sporting para se organizar. Podemos fazer mais e melhor.»



[sobre os problemas na frente]



«Não tivemos oportunidades claras de golo. Até ao primeiro golo tivemos dificuldade a sair da pressão do Sporting. Depois melhorámos, mas faltou discernimento. Pensámos muito no individual e pouco no coletivo. Fazer zero remates enquadrados com a baliza... é impensável.»



[sobre os protestos no penálti]



«O critério é do árbitro. Faz-me confusão… a bola bate na perna, vai ao braço. Mas nós é que temos de fazer mais e melhor. Os protestos na altura são normais. Temos de estar mais ligados ao jogo.»