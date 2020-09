Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do Sporting (0-2), em jogo da segunda jornada da Liga:

[Não foi esta a estreia que esperava em casa. Algum aspeto positivo?]

- Há aspetos positivos, mas conseguimos fazer mais e melhor. Não podemos reagir só após o golo sofrido. Aí sim, entramos no jogo, mas também não podemos sair do jogo quando sofremos o segundo golo. Sei que é um duro golpe, mas é preciso ter noção que ainda faltava muito tempo. Tínhamos tempo para fazer um primeiro golo e voltar a discutir o resultado. A verdade é que até ao primeiro golo sofrido e na altura do segundo, só jogámos nesse período, temos de fazer mais, temos de perceber que o jogo tem 90 minutos. Não podemos entrar como entrámos, nem podemos baixar a cabeça depois de sofrer o segundo golo. São momentos marcantes, mas é algo que não pode acontecer.

- Houve mérito da forma como o Sporting entrou, o Sporting entrou bem. Não estávamos a definir bem no último terço. Conseguimos chegar muitas vezes, mas faltou critério, faltou definição e houve alguma precipitação até. Alguns cortes e desarmes no nosso meio-campo defensivo. Estávamos a ser pouco eficazes naquela primeira zona. Depois no último terço, houve ali um período em que estivemos bem. Não podemos pensar que o jogo está perdido com trinta minutos para se jogar.