Declarações do treinador-adjunto do Paços de Ferreira, Samuel Correia, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-1 ante o Santa Clara, em jogo da quarta jornada da I Liga:

«Em primeiro lugar, gostaria de dedicar este jogo e esta vitória a todo o grupo de trabalho, especialmente ao nosso líder, mister Pepa [ausente devido à infeção por covid-19]. Semana difícil de trabalho.»

«Jogo difícil, a ansiedade da nossa primeira vitória tirou-nos algum discernimento em alguns momentos. Primeira parte na qual tivemos problemas para ultrapassar a primeira linha de pressão e, depois, não conseguimos ter argumentos para agredir a baliza do Santa Clara.»

«Retificámos, na segunda parte pedimos ao Luther e ao Amaral mais largura, até para criar espaços para os nossos interiores. Melhorámos, de qualquer forma tivemos dificuldades na parte final. O Santa Clara meteu muita gente na nossa área, bolas mais longas. Tivemos de apelar ao nosso espírito, à nossa capacidade para agarrar este resultado com tudo.»

«No último jogo da Liga, em termos da qualidade de jogo, foi mais evidente e não resultou em pontos Hoje, a espaços, não estivemos tão bem, certo é que conseguimos os três pontos e sabe-nos bem, estava na altura de conseguirmos.»