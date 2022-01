Nélson Veríssimo convocou 20 jogadores para a receção ao Paços de Ferreira.



Na lista do técnico encarnado, nota para os regressos de Svilar e Grimaldo, recuperados de covid-19, e para Darwin, recuperado da lesão sofrida no jogo da Taça contra o FC Porto. Otamendi também está de volta após ter cumprido castigo.



Em sentido contrário, Vlachodimos, Vertonghen, Pizzi, Meité, Radonjic e Yaremchuk estão infetados com covid-19 e juntam-se aos indisponíveis Lucas Veríssimo (lesionado) e André Almeida (suspenso).



Os convocados do Benfica:



Guarda-redes: Svilar e Helton Leite;

Defesas: Otamendi, Gilberto, Valentino, Grimaldo, Ferro e Morato;

Médios: Julian Weigl, Gil Dias, Gedson Fernandes, Diogo Gonçalves, Paulo Bernardo, Taarabt, Rafa, João Mário e Everton;

Avançados: Seferovic, Gonçalo Ramos e Darwin.