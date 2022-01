O Benfica informou esta noite que Jan Vertonghen testou positivo à covid-19. É o sétimo jogador dos encarnados a testar positivo.

Trata-se de uma reinfeção, uma vez que o defesa belga já havia estado infetado com o novo coronavírus em janeiro de 2021.

Na mesma nota, as águias confirmaram também que o guarda-redes Vlachodimos está igualmente com covid-19, uma informação já avançada na véspera pelo Maisfutebol.

Svilar, Pizzi, Radonjic, Yaremchuk e Meïte são os outros jogadores do plantel do Benfica que estão nesta altura com covid-19.