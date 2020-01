Adriano Castanheira, jogador do Paços de Ferreira, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 2-0 frente ao Benfica, em jogo da 18.ª jornada da Liga:



«Acabámos por sofrer dois golos momentos-chave no final da primeira parte e depois do intervalo. Demos boa imagens. Não sofríamos há quatro jornadas. Infelizmente não conseguimos sair daqui com pontos. Fica a boa imagem da nossa equipa, agora vamos trabalhar para ganhar próximo jogo.»



[Paços esticou-se mais no terreno]: A equipa sabia para o que vinha, sabíamos que íamos defrontar uma boa equipa, não é à toa que é líder do campeonato. Tentámos jogar jogo pelo jogo e infelizmente não conseguimos sair daqui com pontos.»



[Balanço individual das primeiras semanas na Liga]: «Tem corrido bem. Acho que ainda falta o golo e assistência, mas tenho vindo a trabalhar. para isso. O importante é ganhar pontos e garantir a manutenção o mais rapidamente possível.»