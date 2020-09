Os Central Coast Mariners, da Austrália, oficializou a transferência de Sam Silvera para o Paços de Ferreira.

Em comunicado, o emblema australiano confirma que chegou a acordo com os pacenses para a transferência a título definitivo do avançado de 19 anos, sem, no entanto, revelar o valor da mesma.

«É fantástico mudar-me para a Europa. Sinto que o futebol em Portugal combina com o meu estilo e vou trabalhar arduamente para ter sucesso lá», disse Silvera, citado na nota do clube.

O jovem jogador vai agora viajar para Portugal e cumprir os habituais exames médicos antes de assinar contrato.

Para trás deixa uma época em que fez 19 jogos e um golo pelos Central Coast Mariners, clube da primeira divisão australiana e que já teve nos seus quadros Usain Bolt.