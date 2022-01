Figura: André Franco, apesar de tudo

O Estoril está muito longe do que chegou a demonstrar no início do campeonato, mas André Franco continua a ser a sua maior figura. Destaca-se acima de todos os outros pelo que joga e pelo que faz jogar. Sempre que os canarinhos criaram perigo esta noite, esteve lá a marca de Franco. Fez uma assistência perfeita para Bruno Lourenço, fez um remate de fora da área e esteve muito perto de marcar, de cabeça, logo a abrir a segunda parte. Foi dos poucos que procurou desequilíbrios numa noite pouco inspirada para todos os outros.

Momento: Bruno Lourenço ao poste

Foi o melhor lance do jogo e a melhor oportunidade. Foi mesmo a acabar a primeira parte, com André Franco, sobre a direita, a rematar contra um adversário, a recuperar a bola e a cruzar para o segundo poste. Bruno Lourenço, numa primeira fase, tentou um pontapé acrobático, mas não acertou na bola e, já no chão, acabou por puxá-la com a ponta da bota. A bola foi ao poste e percorreu a linha fatal, até ser afastada por Nuno Lima. Os adeptos do Estoril chegaram a gritar golo, mas não foi.

Outros destaques:

Carlos Soria

Um dos poucos jogadores que conseguiu profundidade no jogo, a espaços. Procurou subir junto à linha em constates combinações com Arthur e André Franco. Numa delas criou outra das poucas oportunidades deste jogo, mas Rui Fonte não conseguiu dar continuidade ao bom lance do lateral.

Juan Delgado

Poucos correram mais do que o extremo chileno do Paços de Ferreira esta noite. Na primeira parte, com poucos espaços, foi dos poucos que conseguiu improvisar uma transição rápida, fugindo pela esquerda e acabando derrubado por Vital à entrada da área, no momento em que preparava o remate. O Paços chegou a reclamar penálti, mas a falta é mesmo fora da área. Foi o chileno que marcou o consequente livre, mas contra a barreira amarela. Logo a abrir a segunda parte voltou a surgir em velocidade, ganhou espaço sobre a direita e rematou cruzado, mas fraco, para defesa fácil de André Figueira.

Marco Baixinho

Comandou a defesa dos castores sem falhas, bloqueando todos os acessos dos canarinhos à zona de finalização, mantendo sempre a linha afinada, a subir e a descer no terreno. Imperial nas bolas altas.