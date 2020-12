A FIGURA: Madi Queta

Segundos depois de ter entrada foi decisivo para o Farense chegar ao empate, acreditando na hesitação da defesa pacense, para na linha de fundo servir de calcanhar Ryan Gauld. A entrada do ex-jogador do FC Porto B teve ainda o condão de mexer com o ataque do Farense.

O MOMENTO: Ryan Gauld faz o 1-1, 74 minutos

Minuto 74, Ryan Gauld marcou e evitou a derrota do Farense. Num jogo fraco em que só por algum erro ou uma bola parada poderia ditar algum golo, a vantagem adquirida pelo Paços de Ferreira seria expectável que durasse até ao final do encontro. Por isso, o golo de Ryan Gauld, lá está no aproveitamento de um erro, inverteu essa perspetiva de vitória dos castores que se ia desenhando.

OUTROS DESTAQUES

Eustáquio

O médio pacense joga sempre em alta rotação, impulsionando a equipa e descobrindo sempre linhas de passe nas transições, não se ficando por tarefas defensivas, ele que é o homem mais recuado do meio-campo. Visou a baliza adversária num canto ensaiado, mas o remate rasteiro foi à figura de Hugo Marques.

Ryan Gauld

Foi, uma vez mais, o abono de família da sua equipa, anotando mais um golo. Embora não estivesse tanto em jogo como noutras ocasiões, devido à apertada marcação de que foi alvo, sempre que se soltava conseguia chegar à área contrária.