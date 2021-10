Pepe continua a trabalhar de forma condicionada na véspera da receção ao Paços de Ferreira, jogo da 8.ª jornada da Liga marcado para as 18h00 deste sábado.

Além do central, no boletim clínico do FC Porto conta ainda o nome de Otávio que, esta manhã, fez apenas tratamento e vai mesmo ser carta fora do baralho para o embate com os castores.