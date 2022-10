O Paços de Ferreira recebe este domingo (18h00) o Arouca, na 8.ª jornada da Liga. O treinador César Peixoto garante que a equipa pacense está «preparada para fazer um bom jogo».

«Estamos preparados para fazer um bom jogo e vencer, perante um Arouca moralizado. Este ano, o adversário tenta jogar a partir de trás, porque tem bons jogadores e está bem orientado. É uma equipa matreira e com jogadores experientes de I liga. Não será fácil, porque o Arouca vem de um bom momento, mas queremos muito a primeira vitória», diz o técnico.

César Peixoto reconheceu as vantagens da pausa nos campeonatos: «Temos menos gente lesionada e ficámos com mais opções. Foram duas semanas importantes para trabalhar com os jogadores que tinham chegado mais tarde e potenciá-los a nível físico. O plantel ficou mais forte e mais competitivo nos treinos. Isso aumenta a intensidade no treino.»

O Paços somou o primeiro ponto nos Açores, diante do Santa Clara (1-1). «Sentíamos a equipa forçada pelos resultados, mas os jogadores reagiram muito bem porque acreditam sempre no processo. Nunca senti desconfiança dos jogadores e eles sabem que alguns resultados foram injustos. Estas duas semanas foram boas para pegar em alguns jogadores e potenciá-los para serem opções válidas», insistiu o treinador..