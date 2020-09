O Paços de Ferreira confirmou, esta quarta-feira, o regresso de Eustáquio, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O internacional sub-21 português volta assim à Mata Real por empréstimo dos mexicanos do Cruz Azul, à semelhança do que aconteceu na segunda metade da época passada. Embora os castores não tenham revelado, o nosso jornal sabe que estes ficam com opção de adquirir o luso-canadiano em definitivo no final da temporada.



Lembre-se que Eustáquio foi um dos jogadores mais utilizados por Pepa desde que chegou, tendo disputado 17 encontros pelos pacenses em 2019/20.