Jordi sofreu uma rotura do tendão de Aquiles da perna esquerda no jogo de pré-época contra o Vizela e vai estar afastado dos relvados durante vários meses, informou o Paços de Ferreira.



Recrutado na época passada ao Vasco, o guarda-redes brasileiro assumiu-se como o titular da baliza dos castores, tendo disputado 34 jogos.



Lembre-se que o Paços de Ferreira conta no plantel com André Ferreira, contratado este verão, José Oliveira e Jeimes.