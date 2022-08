O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, reconheceu que é uma desvantagem a sua equipa ainda não ter competido oficialmente, face a um Gil Vicente, adversário na primeira jornada da I Liga, que já o fez, nomeadamente na Liga Conferência.

«Dá para perceber que a equipa está pronta, mas precisamos de competição e de ritmo de jogo. [O Gil Vicente] Vem já com ritmo diferente, sendo uma desvantagem não termos jogado ainda. É uma boa equipa, bem organizada, com um bloco subido, e vai criar-nos muitas dificuldades, mas vamos dar uma boa resposta», disse César Peixoto, na conferência de antevisão da partida, falando ainda do plantel.

«Gostaria de ter já o plantel fechado, mas temos de trabalhar com os que temos. Quem vier, tem de vir para ajudar e não para fazer número e, por isso, temos de ser muito criteriosos, até para trazermos quem queremos. Estou cá para criar soluções aos problemas que nos vão aparecendo, mas estou tranquilo em relação ao caminho», sublinhou, relativizando a escassez de soluções no ataque e considerando que o reforço Arthur Sales, previsivelmente titular em Barcelos, oferece outras coisas e cria novos desafios.

«O Arthur [Sales] tem qualidade e, com as características dele, temos de chegar às soluções e aos golos. Temos de saber criar dinâmicas e formas de jogar para criar opções de golo», afirmou César Peixoto, que abordou também a possibilidade Kayky, jogador que, tal como o Maisfutebol noticiou, pode chegar do Manchester City. Peixoto disse que é «um jogador referenciado» pelo Paços, embora tenha dito que «não é garantido que venha» a reforçar os pacenses.

Menos dúvidas teve o técnico relativamente aos indisponíveis, dado que Jorge Silva e Flávio Ramos continuam em recuperação e, por isso, vão falhar o jogo. O mesmo acontece com o reforço Tiago Ilori, que, segundo o técnico, está numa fase de preparação mais atrasada, enquanto Luiz Carlos se apresenta condicionado.

O Gil Vicente-Paços de Ferreira joga-se a partir das 20h15 de segunda-feira, no Estádio Cidade de Barcelos. André Narciso é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.