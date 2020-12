Após a eliminações da Taça de Portugal e da Taça da Liga e da derrota contra o Benfica na Luz, Pepa salientou que «ninguém fica envergonhado com o que aconteceu» e referiu que sente a equipa «bem e preparada» para a receção ao Boavista, da décima jornada da Liga.



«Não tenho dúvidas de que vamos entrar fortes, competentes e fazer um grande jogo. Não posso prometer aqui a vitória, mas tenho a certeza de que vamos fazer um grande jogo. Amanhã [domingo] a resposta vai ser tremenda, tenho a certeza de que o Paços vai jogar à Paços», disse, em conferência de imprensa.



O jogo deste domingo na Mata Real marca a estreia de Jesualdo Ferreira no comando técnico do Boavista. Pepa, que já foi orientado pelo professor no Benfica, referiu ser «um privilégio» poder defrontá-lo como treinador.

«Dá gosto olhar para o lado e estar ali o professor Jesualdo Ferreira. Temos o mestre Vítor Oliveira, há o engenheiro, que toda a gente sabe quem é, e o professor, que foi meu treinador e é um sábio, que ensinou muita gente, em termos de apoios, algo que ele já falava há uns 20 anos atrás, e de rendimento, na capacidade de espremer o máximo de cada um», atirou.

O técnico dos castores lembrou ainda a experiência de Jesualdo Ferreira, com mais de 350 jogos no principal campeonato português, e o seu currículo, «dos melhores a nível nacional», agora colocados ao serviço de um clube que, em sua opinião, vale mais do que tem demonstrado.

«As coisas não correram bem em termos de pontos, mas a qualidade está lá, as características individuais são boas, tem jogadores e plantel para estar noutra posição. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar, mas temos de nos focar essencialmente no que podemos fazer. Insistimos muito na nossa ideia de jogo para conseguirmos vencer o jogo dentro de campo», defendeu.

Pepa venceu a o Prémio Vítor Oliveira, que considerou, por isso, «emotivo e especial» tendo destacado «a equipa e o coletivo» nas outras nomeações individuais no mês de novembro - Eustáquio foi considerado o segundo melhor médio e o terceiro melhor jogador do mês e Marcelo o terceiro melhor defesa.

«Pezinhos no chão. É um grupo jovem que sabe o que quer e a nossa missão é ajudar os miúdos a crescer com a cabeça no sítio. Estarem nomeados é sinal de que a equipa está bem», concluiu.



Dor Jan e Jorge Silva são baixas do lado do Paços de Ferreira para o jogo ante o Boavista, agendado para este domingo às 15h00.