O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, lamentou as ausências na equipa do Sporting e espera que os seus jogadores se mantenham fiéis à identidade da equipa, no encontro diante dos leões, este domingo.



«Só tenho a lamentar [as ausências]. Vamos procurar fazer um grande jogo, preparados para um Sporting forte, com uma dinâmica muito forte a partir da entrada do Rúben [Amorim]. É mais um jogo para desfrutar e sermos iguais a nós próprios, ao que temos sido, uma equipa que sabe e gosta de ter bola, agressiva no bom sentido. É mais um jogo que queremos ganhar», assumiu.



O Paços de Ferreira empatou a uma bola no reduto do Portimonense, no arranque do campeonato, mas Pepa gostou de ver a «equipa agressiva e concentrada, capaz de se agarrar ao jogo com tudo, e com margem para crescer».



O treinador dos castores analisou a equipa do Sporting, que diz ter «ideias bem vincadas». «A fase de construção [do Sporting] é muito segura. Começam baixos e abertos, com a largura garantida sempre pelas laterais. Depois, tem o ponta e os alas sempre à espera de um momento de rotura. Os homens do meio estão sempre posicionais e dinâmicos», acrescentou.



O avançado Douglas Tanque renovou com os pacenses durante a semana e Pepa admitiu estar «feliz» por contar com o jogador, que está «de corpo e alma» no clube.



O Rio Ave recebe o Sporting, este domingo, no estádio Capital do Móvel, a partir das 18h30. Este encontro marca a estreia dos leões na I liga, depois de o jogo da primeira jornada, diante do Gil Vicente, ter sido adiado devido a casos de infeção por covid-19 nas duas equipas.