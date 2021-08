A FIGURA: Douglas Tanque

Primeiro jogo a titular e primeiro golo para o avançado brasileiro que nas duas últimas épocas foi o melhor marcador do P. Ferreira. Apesar de não ter feito um jogo excecional, lutou muito com os centrais do Portimonense e levou a melhor no lance que decidiu a partida. Foi muito útil também na ajuda à defesa nos lances de bola parada.

O MOMENTO: estrela de André Ferreira estraga estreia de Aponza (90+2)

Com o jogo no último suspiro, a equipa do Paços a tentar respirar com os três pontos, uma explosão fez-se sentir desde os pulmões dos adeptos do Portimonense… mas em vão. No único erro que cometeu na partida, André Ferreira teve a estrelinha do seu lado, com um fora de jogo e estragou a estreia perfeita a Aponza.

OUTROS DESTAQUES

Nuno Santos

Joga com a batuta na mão. Lê bem o jogo e a qualidade de passe que tem permite ao Paços queimar linhas na progressão ofensiva. Muitas vezes recua para lançar o jogo por trás, libertando Eustáquio que, ainda assim, é o jogador que perde mais protagonismo com a presença do médio emprestado pelo Benfica na equipa. O detalhe com que serviu Douglas Tanque no lance do golo é delicioso.

André Ferreira

Numa semana em que se voltou a falar da necessidade de o Paços contratar um guarda-redes, devido à lesão de Jordi, o guardião formado no Benfica mostrou que com ele em campo não existem razões para preocupação. Sempre muito atento e bem colocado, foi um porto seguro para a equipa… e teve a estrela no último instante. Deixou passar entre as mãos um cabeceamento de Aponza já nos descontos, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Antunes

Um dia e um mês depois do regresso a uma casa que é dele há muitos anos, o ex-Sporting acabou o jogo como capitão. À qualidade que lhe é reconhecida, junta a alma e entrega habituais, o que faz dele um jogador que qualquer treinador tem de gostar de ter na equipa.

Pedrão

O central emprestado pelo Palmeiras continua a mostrar qualidade em Portugal. Depois de uma época no Nacional, Pedrão está a tornar-se esteio da defesa do Portimonense. Imperial a jogar pelo ar, foi preponderante na fase em que o Paços foi mais ameaçador e ainda se aventurou no ataque, com qualidade.

Renato Júnior

Foi sobre os ombros do jovem avançado brasileiro, de 19 anos e apenas 18 minutos na Liga, que caiu o peso de substituir o melhor marcador do Portimonense na época passada e no início da nova. Com Beto suspenso pelo clube após pedir para ser transferido, avançou o jogador emprestado pelos brasileiros do Água Santa. Na estreia a titular, passou muito ao lado do jogo, ainda que tenha mostrado qualidade, sobretudo a jogar de costas para a baliza. Teve o empate nos pés aos 90m, mas falhou de baliza aberta… atrapalhado pelo companheiro Luquinha.

Aponza

Após três dias a trabalhar com a equipa principal, em virtude do afastamento de Beto, o avançado dos sub-23 ficou muito perto da estreia perfeita. Aos 90, viu André Ferreira negar-lhe o golo com uma grande defesa e três minutos depois marcou mesmo… mas estava em fora de jogo.