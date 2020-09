Momento: compensação animada com Lucas Silva

O cronómetro já passava dos noventa minutos quando se viveram os momentos mais emocionantes de todo o jogo com o árbitro a assinalar uma grande penalidade para o Portimonense, por alegado corte com o braço de Lucas Silva, mas a mudar de ideias logo a seguir, depois de rever as imagens. Recomeça o jogo e nova grande penalidade, desta vez a favor do Paços, depois de Maurício derrubar o mesmo Lucas Silva, agora, na área contrária. Samuel defendeu o pontapé de Tanque e acabou por ficar tudo na mesma. Tudo, não será bem assim, os corações de Paulo Sérgio e Pepa devem ter disparado neste curto período.

Figura: Samuel

A figura tem de ser Samuel que, no último lance do jogo, segurou o empate para o Portimonense, com uma defesa segura a uma grande penalidade de Douglas Tanque. Os minutos antes já tinha negado um golo ao possante avançado, com uma defesa que levou a bola ao ferro.

Outros destaques:

Luther Singh

Boa estreia do reforço do Paços a oferecer profundidade ao corredor esquerdo dos castores com constantes iniciativas e combinações com Oleg. Esteve muito em jogo na primeira parte, procurando também a meia distância para tentar iludir Samuel. Cruzou várias vezes à procura dos companheiros, é sem dúvida uma mais-valia para a equipa de Pepa.

João Amaral

Cada vez que pegava na bola os defesas do Portimonense suspiravam. A verdade é que o avançado formado no Benfica esteve em todos os lances de bola parada do Paços até ser substituído. Marcou todos os pontapés de canto e livres, sempre a levar perigo e alvoroço na área do Portimonense. Foi dos seus pés que saiu o canto que deu origem ao autogolo de Lucas.

Douglas Tanque

O jogo foi equilibrado, mas descaiu muitas vezes para o lado do Paços à custa das iniciativas individuais do possante avançado. Quando as dinâmicas não funcionam, Tanque consegue improvisar espaços sozinhos para, depois, testar o seu possante remate. Tentou várias vezes, chegou a acertar no ferro e, nos últimos instantes da partida, também desperdiçou uma grande penalidade, permitindo a defesa de Samuel.

Fabrício

Tinha deixado saudades quando rumou ao Japão e esta noite recuperou sorrisos em Portimão ao marcar na estreia oficial. Um golo à «matador», pleno de oportunidade, surgindo destacado para cabecear à vontade, quase sem saltar. Um golo muito festejado por toda a equipa. Fabrício está de volta.