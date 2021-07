O Paços de Ferreira mostrou este domingo o equipamento principal para a época 2021/22. E, como já é habitual no emblema pacense, não faltou criatividade e boa disposição no vídeo de apresentação.



Um mágico, um baralho de cartas e o jogador Matchoi Djaló foram os protagonistas. Além, claro está, do novo traje. Camisola toda amarela, calções verdes e meias amarelas. Um clássico na Mata Real.