Portugal perdeu, oficialmente, o sexto lugar do ranking da UEFA para os Países Baixos. Os neerlandeses estavam à espera deste momento e prepararam um vídeo provocatório, com caras conhecidas, algumas falhas - como utilizar imagens de Mers-les-Bans como sendo da costa portuguesa - e uma tirada irónica em português: «Obrigado, amigos!»

A Liga portuguesa começou por responder nas redes sociais, já apontando baterias a uma eventual recuperação no ranking. «Aproveitem enquanto dura», retorquiu o organismo, no Twitter.

Já nesta sexta-feira, Pedro Proença deixou uma mensagem sobre o tema, na apresentação do plano estratégico para o quadriénio 2023-2027. «Agora que perdemos a sexta posição no ranking europeu, devemos olhar para este momento com preocupação, mas, acima de tudo, como uma oportunidade única para colocar na agenda uma discussão inadiável», diz o presidente da Liga.